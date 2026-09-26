Бангкок ушёл под воду: в столице Таиланда объявили режим бедствия

В Бангкоке объявили чрезвычайную ситуацию во всех 50 районах города из-за сильного наводнения. С 24 сентября выпало почти 300 мм осадков, вода затопила дороги и проникла в дома. Местами автомобили оказались наполовину под водой, жители передвигаются по пояс в воде.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что ситуация угрожает жизни людей. Сильнее всего пострадала восточная часть города.

Дождь продолжает идти. Мы пытаемся откачивать воду, но каналы уже переполнены, — заявил губернатор, сообщает AFP.

Власти рекомендуют жителям домов возле каналов перенести вещи на верхние этажи и без необходимости не выходить на улицу. Армия разворачивает пункты временного размещения и полевые кухни, для пострадавших также могут использовать школы. Главный аэропорт Бангкока Суварнабхуми работает в штатном режиме, однако пассажиров предупредили о возможных задержках и рекомендовали закладывать дополнительные два-три часа на дорогу.

По прогнозам синоптиков, в выходные ожидаются новые грозы. Информации о погибших в результате нынешнего наводнения пока не поступало.