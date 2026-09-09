Банк из ОАЭ планирует увеличить финансирование Казахстана до 7,5 трлн тенге

Abu Dhabi Commercial Bank Kazakhstan планирует в ближайшие полтора года в три раза увеличить объем финансирования казахстанских проектов. Сейчас он составляет около 2,5 трлн тенге, сообщил председатель совета директоров банка Фарух Аль Марзуки на встрече с Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Если планы будут реализованы, объем финансирования может вырасти примерно до 7,5 трлн тенге.

Стороны обсудили дальнейшее участие ADCB Group в проектах Казахстана. Среди основных направлений названы реальный сектор экономики и модернизация цифровой инфраструктуры.

Более 100 проектов за 15 лет

По словам Фаруха Аль Марзуки, ADCB Kazakhstan уже участвовал в финансировании проектов в энергетике, железнодорожной инфраструктуре, нефтехимии, транспорте и логистике.

За последние 15 лет банк оказал финансовую поддержку более чем 100 бизнес-проектам в Казахстане, причем около 90% из них приходится на малый и средний бизнес.

«За последние 15 лет ADCB Kazakhstan оказало финансовую поддержку более чем 100 бизнес-инициативам, из которых 90% составляют проекты МСБ», – сообщили по итогам встречи.

Глава банка заявил, что в течение ближайших полутора лет ADCB рассчитывает существенно нарастить финансирование казахстанских проектов.

Инвестиции из ОАЭ превысили $7 млрд

На встрече также обсудили привлечение капитала из Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Ближнего Востока.

По данным Правительства, за последние 20 лет инвестиции из ОАЭ в экономику Казахстана превысили 7 млрд долларов. При этом около 3 млрд долларов поступили только за последние два с половиной года.

Казахстанская сторона рассчитывает, что расширение деятельности ADCB позволит привлечь дополнительное внешнее финансирование для проектов в стране.

Abu Dhabi Commercial Bank является одним из крупнейших банков ОАЭ. Его казахстанское подразделение работает с компаниями разных отраслей, включая МСБ и крупные инфраструктурные проекты.