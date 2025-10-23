Казахстанский Банк ВТБ включен в список антироссийских санкций Евросоюза. Банк указывается в постановлении совета Евросоюза о внесении изменений в постановление ЕС, опубликованном 23 октября 2025-го, передает BAQ.KZ.

"На сегодняшний день восемь банков и нефтетрейдеров из Таджикистана, Кыргызстана, ОАЭ и Гонконга, обходящих санкции ЕС, подвергнуты запрету на проведение транзакций. Кроме того, аналогичные меры введены против пяти российских банков — Istina, Zemsky Bank, Commercial Bank Absolut Bank, MTS Bank и Alfa-Bank. Четыре банка из Беларуси и Казахстана также попали под запрет на проведение транзакций из-за их связей с российскими системами финансовых сообщений и платёжными системами", - говорится в сообщении Европейского совета.

В отношении финансового института они вступят в силу 2 декабря 2025 года. Редакция BAQ.KZ обратилась за комментариями в пресс-службы банка и АРРФР.