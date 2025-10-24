Банк ВТБ Казахстана заявил о стабильности на фоне уточнений санкций ЕС
Финансовая организация сохраняет стабильные показатели.
ВТБ банк Казахстана заявил, что изменения в формулировках санкций Европейского союза не окажут влияния на деятельность банка в республике, передает BAQ.KZ.
В пресс-службе банка подчеркнули, что финансовая организация сохраняет стабильные показатели и продолжит работу в штатном режиме.
"Уточнения в формулировках санкций ЕС не окажут влияния на работу ВТБ (Казахстан). Банк сохраняет высокий уровень ликвидности, капитала и продолжит оказывать услуги как физическим, так и юридическим лицам, реализуя задачи в рамках стратегии Группы ВТБ и соблюдая все требования казахстанского законодательства", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в Европейском союзе были внесены уточнения в действующие санкции против российских финансовых структур. ВТБ (Казахстан) является частью международной группы ВТБ и обслуживает как корпоративных клиентов, так и частных лиц на территории страны.
