ВТБ банк Казахстана заявил, что изменения в формулировках санкций Европейского союза не окажут влияния на деятельность банка в республике, передает BAQ.KZ.

В пресс-службе банка подчеркнули, что финансовая организация сохраняет стабильные показатели и продолжит работу в штатном режиме.

"Уточнения в формулировках санкций ЕС не окажут влияния на работу ВТБ (Казахстан). Банк сохраняет высокий уровень ликвидности, капитала и продолжит оказывать услуги как физическим, так и юридическим лицам, реализуя задачи в рамках стратегии Группы ВТБ и соблюдая все требования казахстанского законодательства", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Европейском союзе были внесены уточнения в действующие санкции против российских финансовых структур. ВТБ (Казахстан) является частью международной группы ВТБ и обслуживает как корпоративных клиентов, так и частных лиц на территории страны.