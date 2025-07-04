В Жетісуской области один из банков оштрафован за нарушение законодательства при открытии счёта, впоследствии использованного интернет-мошенниками. Инцидент стал предметом досудебного расследования, передает BAQ.KZ.

Сотрудник банка открыл счёт на имя иностранного гражданина без его личного присутствия, что запрещено действующими нормами. Такие действия нарушают правила идентификации клиентов и создают условия для использования банковской системы в преступных целях.

Счёт в итоге оказался задействован в схеме интернет-мошенничества, куда поступали деньги, похищенные у граждан.

По результатам проверки банк привлечён к ответственности по части 4 статьи 214 КоАП РК — за непринятие мер по надлежащей проверке клиента. Суд назначил штраф более 1 миллиона тенге, который банком уже оплачен.

В отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 УК РК — "Недобросовестное отношение к служебным обязанностям".

В регионе продолжается работа по усилению мер противодействия интернет-мошенничествам, особенно в банковской сфере. Органы финансового мониторинга подчёркивают важность строгого соблюдения процедур идентификации клиентов — как инструмента защиты от преступных схем.