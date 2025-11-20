Банкам запретят втягивать родственников в чужие кредиты? Депутат предложил поправку
В Мажилисе обсуждают инициативу, направленную на ограничение практики навязанных личных поручительств при выдаче банковских займов. Депутат Темир Кырыкбаев внёс поправку в законопроект о банках, которая должна защитить граждан от необоснованного давления со стороны финансовых организаций, передаёт BAQ.KZ.
По словам депутата, личное поручительство в Казахстане давно превратилось в "порочную практику", когда банки вовлекают родственников или знакомых заемщика в подписания обязательств, которые те не способны выполнить в случае дефолта. Нередко, отмечает Кырыкбаев, поручительство оформляется дистанционно — по телефону — без возможности изучить договор и понять масштаб ответственности.
Поправка депутата предусматривает внесение изменений в статью 54 Закона "О банках". В частности:
-
Банк обязан проверять кредитоспособность поручителя или гаранта, ориентируясь на его реальное финансовое положение.
-
Поручительство возможно только при наличии письменного согласия гражданина, который должен понимать сумму и объём обязательств.
-
Банк не вправе требовать поручителя, если предоставленное заемщиком обеспечение полностью покрывает сумму обязательства на момент заключения договора.
Кырыкбаев отметил, что такие требования должны устранить злоупотребления, которые приводят к тому, что поручители попадают в долговую кабалу и сталкиваются с серьёзными проблемами в повседневной жизни.
Поправку поддержали также депутаты Бакытжан Базарбек и Анас Баккожаев. Кырыкбаев заявил, что будет информировать общественность о дальнейшей работе над инициативой.
