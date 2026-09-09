Глава государства заслушал отчет о результатах регулирования и развития финансового рынка за 8 месяцев 2026 года и задачах на предстоящий период.

Как изменился банковский сектор

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что в рамках реализации нового закона о банках полностью обновлена подзаконная база и принято 80 нормативно-правовых актов. Обеспечена устойчивость банковского сектора. Активы банков увеличились до 75,6 трлн тенге (на 6,9%), достаточность капитала составляет 20,7%.

В рамках надзорной деятельности за 8 месяцев 2026 года Агентством проведено 279 инспекторских проверок субъектов финансового сектора. Применено 190 надзорных мер и наложены штрафы на сумму 465 млн тенге. На рынке микрофинансирования и коллекторских агентств лишены лицензии 13 субъектов, у 6 субъектов приостановлены лицензии, 4 коллекторских агентства исключены из реестра.

Президент был проинформирован о мерах по расширению финансирования экономики и снижению закредитованности населения.

Как меняется кредитование

Кредиты бизнесу увеличились на 3,5% и достигли 16 трлн тенге. Объем новых кредитов бизнесу вырос с начала года на 19,1% до 12,5 трлн тенге. В результате регуляторных мер темпы роста потребительского кредитования за 7 месяцев текущего года замедлились до 4,6%. С июля текущего года запущена платформа коллективного урегулирования проблемных займов Finkelisim.kz. До конца года начнет работу офис Единого финансового омбудсмена для рассмотрения обращений граждан.

Что будет с рынком капитала

Мадина Абылкасымова доложила об исполнении поручений Главы государства по разработке Программы развития рынка капитала и рынка страхования до 2030 года, а также о проектах новых законов «О рынке капитала» и «О рынке страхования».

Как в финсекторе внедряют ИИ

Отдельно была представлена информация о цифровизации финансового сектора и внедрения искусственного интеллекта. Агентством создана единая надзорная платформа FinAI с использованием искусственного интеллекта. До конца года будет разработана Стратегия внедрения ИИ во всех секторах финансового рынка, предусматривающая единые подходы к информационной безопасности и защите данных.

Какие поручения дал Президент

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по обеспечению финансовой стабильности, применению искусственного интеллекта в финансовой сфере, расширению кредитования реального сектора, расширению рынков капитала и страхования.