Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 9 сентября

На 9 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и 16 областях Казахстана. В ряде регионов ожидаются дожди и грозы, местами сильные дожди, град и усиление ветра. Во многих областях сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохранится высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. На западе, севере и юге прогнозируют пыльную бурю. Днем на севере и западе ожидается юго-восточный, южный ветер с порывами 15-20 м/с. На западе, севере и юге сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается юго-восточный, южный ветер с порывами 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и юге ожидаются дождь, гроза, град, усиление ветра и пыльная буря. Ночью и утром на западе прогнозируют туман. Ночью на западе и юге ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с, днем — 15-20 м/с, на западе и юге с порывами до 25 м/с. На юге и востоке сохранится высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается юго-восточный ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью на юге ожидаются дождь и гроза, днем дождь и гроза прогнозируются на севере, востоке и юге. На западе и севере ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. На северо-западе сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная. В Костанае днем ожидаются дождь и гроза.

В Павлодарской области в центре ожидается высокая пожарная опасность, на севере и юге она сохранится. В Павлодаре также ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на западе и юге ожидается юго-восточный ветер с порывами 15 м/с. На западе, севере, востоке и в центре сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде также сохранится высокая пожарная опасность.

В области Улытау днем на западе и юге ожидаются дождь и гроза. Утром и днем на севере, юге и в центре прогнозируют юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области утром и днем на востоке, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. Утром и днем на востоке и юге прогнозируют северо-восточный ветер с переходом на юго-восточный, с порывами 15-20 м/с. На юго-востоке сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай днем на юге ожидаются небольшой дождь и гроза. На востоке и юге прогнозируют северный, северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. На северо-западе и юге сохранится высокая пожарная опасность.

В области Жетысу и Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке чрезвычайная.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидается северо-восточный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области во второй половине дня на западе и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем на западе и севере прогнозируют пыльную бурю. На западе, севере и в горных районах ожидается северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте также сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области на севере и в центре ожидаются дождь и гроза, днем на востоке — пыльная буря. Днем на востоке прогнозируют северо-западный ветер 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются дождь и гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на севере и в центре ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и западе прогнозируют туман. Днем на севере и западе ожидается юго-западный, южный ветер с порывами 15-20 м/с. На северо-востоке и северо-западе сохранится высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе днем ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман. Днем прогнозируют юго-западный, южный ветер с порывами 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на юге и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке прогнозируют туман. На севере и востоке ожидается юго-западный, западный ветер с порывами 15-20 м/с. На севере, востоке и юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау временами ожидаются дождь и гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Днем в центре прогнозируют северо-западный ветер с порывами 15-20 м/с. На севере, востоке и в центре сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидаются дождь и гроза.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза, днем на севере и востоке — сильный дождь, град и усиление ветра. Днем на севере и востоке прогнозируют юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с. На юго-востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Уральске ожидаются дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Днем прогнозируют юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с.