Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка представило предварительные итоги надзорного стресс-тестирования банковского сектора страны за 2025 год.

Надзорное стресс-тестирование или НСТ охватило 11 банков, на долю которых приходится около 87% кредитного портфеля и 86% всех активов банковского сектора, сообщили в АРРФР на официальный запрос BAQ.kz.

«НСТ подтвердило высокую надежность и устойчивость банков. Так, совокупная достаточность основного капитала (k1) банков-участников в стрессовом сценарии составила 16,1% снизившись с 17,7% после оценки качества активов (AQR). Несмотря на влияния рыночного и кредитного рисков, стабильные доходы банков позволили успешно нивелировать потенциальные убытки», - подчеркнули в агентстве.

В целом результаты стресс-тестирования подтверждают полную готовность банков к работе в условиях высокой макроэкономической волатильности, считают в АРРФР.

Также в регуляторе добавили, что подробные данные будут представлены в официальном отчете НСТ 2025 года, публикация которого ожидается в ближайшее время на сайте Агентства.

НСТ – это инструмент, используемый регуляторами для оценки устойчивости банков к экономическим кризисам. При тестировании моделируют негативные сценарии, например падение ВВП или рост инфляции, для проверки, хватит ли у банка капитала, чтобы покрыть все убытки и продолжить работу.