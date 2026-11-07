Банки Казахстана расширят возможности инвестиционного кредитования бизнеса

Фото: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

В Казахстане намерены создать дополнительные условия для расширения инвестиционного кредитования бизнеса и привлечения частного капитала через биржевые инструменты. Эти вопросы обсудили руководство Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка, представители банков второго уровня и Ассоциации финансистов Казахстана.

Встреча была посвящена реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана. В частности, участники рассмотрели вопросы кредитования экономики и расширения возможностей рынка капитала.

Одной из ключевых тем стало создание регуляторных условий для увеличения объёмов инвестиционного кредитования со стороны банков второго уровня. Речь идёт в том числе о финансировании проектов в рамках программы «Халықтық құрылыс» и национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Также стороны обсудили положения проекта закона «О рынке капитала». В документ предлагается включить механизмы стимулирования частных предприятий к более активному использованию биржевых инструментов. Ожидается, что это позволит привлекать дополнительные источники финансирования и повысить инвестиционную дисциплину.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию рынка цифровых активов и токенизации, подходам к их регулированию, а также деятельности Казахстанского рейтингового агентства.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу. Основными направлениями взаимодействия станут расширение финансирования бизнеса, развитие альтернативных каналов привлечения капитала и создание условий для устойчивого развития рынка цифровых активов.