Ерлан Карин: призыв Президента «Строить и еще раз строить» стал идеологической формулой

Призыв Главы государства «Строить и еще раз строить» является не только экономической политикой, но и идеологической формулой, которая объединяет людей вокруг созидания. Так Вице-Президент Ерлан Карин высказался на международном симпозиуме, посвященном наследию Абу Насыра аль-Фараби.

Симпозиум «Философия. Этика. Будущее» прошел в Алматы, в Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Проводить его на постоянной основе предложил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Ерлан Карин напомнил, что Глава государства уделяет особое внимание развитию отечественной науки и в Послании народу Казахстана поставил задачу оставить будущим поколениям сильную страну, опирающуюся на высокие технологии, образование и науку.

«Для этого Президент объявил программу «Народная стройка». В ее рамках во всех регионах страны появятся сотни объектов науки, культуры, спорта и других социальных и инфраструктурных объектов. Они будут служить на благо народа. Поэтому «Народная стройка» приобрела широкий смысл. Призыв Президента «Строить и еще раз строить», прозвучавший в Послании, является не только экономической политикой Казахстана, но в определенной степени и идеологической формулой, потому что направляет к созиданию. Он означает, что мы все вместе трудимся, строим, создаем. Поэтому это не только экономическая политика Казахстана, но и ее идеологический принцип», – сказал Ерлан Карин.

По словам Вице-Президента, все это последовательные шаги Главы государства на пути к созидательной и цивилизованной стране с сильной экономикой, развитыми технологиями, передовыми образованием и наукой.

Наследие «Второго учителя»

На открытии симпозиума Ерлан Карин зачитал приветственный адрес Главы государства. Президент отметил важность глубокого изучения и популяризации прогрессивных идей великих мыслителей среди подрастающего поколения и их осмысления в контексте современной науки.

Аль-Фараби, которого традиционно называют «Вторым учителем», считая первым Аристотеля, описал идеальное общество и добродетельного человека в своем знаменитом «Трактате о взглядах жителей добродетельного города».

«Аль-Фараби продвигал непреходящие общечеловеческие ценности, оставив после себя уникальное наследие. Его учение о благоразумном человеке и добродетельном обществе никогда не утратит своей актуальности. Воззрения аль-Фараби в полной мере созвучны идеям «Таза Қазақстан» и «Адал азамат», ставшим неотъемлемой частью нашей национальной идентичности», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вице-Президент отметил, что идеи аль-Фараби обретают особую актуальность в эпоху глобализации и технологического прогресса. По его словам, наследие аль-Фараби, Ходжи Ахмеда Яссауи и Абая представляет большой интерес для научного сообщества и имеет огромное значение для укрепления духовно-нравственных основ общества.

Симпозиум станет традиционным

Ерлан Карин сообщил, что симпозиум, посвященный идеям аль-Фараби, получит статус традиционной научной площадки.

«Президент поручил на постоянной основе проводить международные симпозиумы, посвященные наследию Яссауи и аль-Фараби, в Туркестане и Алматы. Теперь эти мероприятия будут проходить поочередно раз в два года. Таким образом, исследование нашего стратегического и духовного наследия выходит на системный и институциональный уровень. Другими словами, Казахстан приступил к последовательному и комплексному изучению, а также продвижению своего исторического и духовного наследия, что свидетельствует о качественных изменениях в сфере просвещения», – сказал Ерлан Карин.

Участники форума обсудили роль философского учения Абу Насыра аль-Фараби в глобальном гуманитарном диалоге и продвижении общечеловеческих ценностей. В симпозиуме приняли участие более 150 отечественных и зарубежных ученых, исследователей, экспертов и представителей ведущих международных организаций.