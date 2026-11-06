В трех городах Казахстана построят заводы по производству энергии из отходов

В Казахстане объём финансирования инфраструктурных проектов по сортировке и переработке твёрдых бытовых отходов могут увеличить до 385 млрд теңге. Кроме того, в Астане, Алматы и Шымкенте планируют построить три завода по производству электрической и тепловой энергии из отходов. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам вице-министра, с 2024 года в сфере управления отходами одобрено 67 проектов общей стоимостью 349,8 млрд теңге. Из них 15 уже реализованы и введены в эксплуатацию. Работа по остальным продолжается.

В рамках 15 реализованных проектов приобретён 131 мусоровоз. При этом девять проектов были направлены на закупку спецтехники. Также введены в эксплуатацию три объекта по сортировке отходов мощностью 290 тысяч тонн в год и три предприятия по переработке шин и макулатуры общей мощностью 19,3 тысячи тонн в год. Создано более 500 рабочих мест.

Реализация всех 67 одобренных проектов позволит приобрести ещё 178 единиц спецтехники. Мощности по сортировке отходов увеличатся на 2,3 млн тонн в год, по переработке — на 1,1 млн тонн.

Финансирование планируют увеличить до 385 млрд теңге

Сейчас на программу предусмотрено 185 млрд теңге, тогда как общая стоимость одобренных проектов достигла 349,8 млрд теңге. Спрос со стороны предпринимателей почти вдвое превышает доступный объём финансирования.

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«Программа вызвала интерес со стороны бизнеса. Стоимость одобренных проектов почти вдвое превышает текущий объём финансирования. Учитывая потребность регионов в обновлении парка спецтехники, запуске новых сортировочных линий и перерабатывающих мощностей, планируется увеличить объём финансирования до 385 млрд теңге и продлить программу до 2030 года», — сообщил Жомарт Алиев.

Кроме того, предложено предоставить государственным коммунальным предприятиям, работающим в районных и сельских населённых пунктах, возможность участвовать в программе без вложения собственных средств. С 2031 года предусмотрено внедрение механизма револьверного финансирования: средства, возвращённые по ранее выданным займам, будут направлять на новые проекты.

Льготные займы в рамках программы предоставляются через Фонд развития промышленности. По действующим условиям ставка вознаграждения составляет 3% годовых, срок займа — от 3 до 15 лет. Инвестор должен обеспечить 20% стоимости проекта за счёт собственных средств, в том числе не менее 10% — в денежной форме.

«Такой механизм льготного финансирования внедрён для привлечения бизнеса в сферу управления твёрдыми бытовыми отходами. Основные направления — приобретение мусоровозов отечественного производства, строительство сортировочных комплексов и создание перерабатывающих мощностей», — отметил вице-министр.

В трёх городах построят заводы по производству энергии из отходов

Ещё одно направление работы — энергетическая утилизация отходов. В 2025 году с китайскими компаниями заключены три инвестиционных соглашения о строительстве заводов по технологии Waste to Energy в Астане, Алматы и Шымкенте.

Общая стоимость проектов составляет 293,3 млрд теңге. В строительство завода в Астане планируется инвестировать 94,4 млрд теңге, в Алматы — 145 млрд теңге, в Шымкенте — 53,9 млрд теңге.

Проектная мощность предприятий позволит перерабатывать 1 500 тонн твёрдых бытовых отходов в сутки в Астане, 1 600 тонн — в Алматы и 1 000 тонн — в Шымкенте. Электрическая мощность заводов составит 50, 60 и 24 МВт соответственно.

«Эти предприятия позволят не только сократить объём отходов, захораниваемых на полигонах, но и производить электрическую и тепловую энергию. Сейчас ведутся подготовительные работы. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2028–2029 годы», — сообщил Жомарт Алиев.

По его словам, рассматривается возможность реализации аналогичных проектов в других регионах страны. В частности, прорабатываются предложения по Караганде.

Движение отходов будут отслеживать через цифровую систему

В Казахстане также утверждена Концепция управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы. В её рамках планируется создать единую цифровую платформу. Она позволит отслеживать весь путь отходов: от образования до транспортировки, сортировки, переработки и окончательного размещения.

«Единая цифровая платформа позволит цифровизировать отрасль, сформировать общую систему учёта и контролировать потоки отходов. То есть будут отслеживаться все этапы — с момента образования отходов до их окончательной утилизации или размещения», — пояснил спикер.

Также предусмотрена инвентаризация ранее не учтённых промышленных, бесхозяйных и исторических отходов, за исключением радиоактивных. В ходе этой работы определят их объём, состав и местонахождение.

По словам вице-министра, благодаря развитию технологий переработки отходы, которые прежде считались непригодными для использования, становятся ценным сырьём для производства.

«Сегодня технологии переработки отходов не стоят на месте. Материалы, которые прежде считались отходами и повторное использование которых было экономически невыгодным, сейчас становятся сырьём, необходимым для производственных процессов. Поэтому важно стимулировать использование вторичного сырья и повышать экономическую выгоду для бизнеса», — отметил он.

Для координации реализации концепции при министерстве создан Национальный центр управления отходами. Он оказывает методическую поддержку отрасли, координирует взаимодействие государственных органов и отслеживает выполнение запланированных мероприятий.