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Страх ответственности, раздутый штат и бюрократия. Что ждет госаппарат Казахстана?

6 Ноября 2026, 19:42
АВТОР
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BAQ.KZ 6 Ноября 2026, 19:42
6 Ноября 2026, 19:42
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Фото: BAQ.KZ

В новом Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о масштабной перестройке всей системы государственного управления — от министерств до сельских акимов: узнайте, как власти намерены убрать дублирующие ведомства и бесконечные согласования, почему с каждого чиновника теперь будут жестко спрашивать за личный результат, зачем в госаппарат внедряют искусственный интеллект и как изменятся национальные стратегии развития страны.

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