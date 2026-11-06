Страх ответственности, раздутый штат и бюрократия. Что ждет госаппарат Казахстана?
6 Ноября 2026, 19:42
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6 Ноября 2026, 19:426 Ноября 2026, 19:42
153Фото: BAQ.KZ
В новом Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о масштабной перестройке всей системы государственного управления — от министерств до сельских акимов: узнайте, как власти намерены убрать дублирующие ведомства и бесконечные согласования, почему с каждого чиновника теперь будут жестко спрашивать за личный результат, зачем в госаппарат внедряют искусственный интеллект и как изменятся национальные стратегии развития страны.
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