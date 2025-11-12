В Мажилисе во время обсуждения проекта Цифрового кодекса депутат Мурат Абенов затронул вопрос защиты биометрических данных граждан и их использования банками при идентификации клиентов, передаёт BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что законодательное закрепление биометрии - "серьезная, но необходимая мера", и при этом напомнил о рисках, связанных с банковским мошенничеством.

"Я поддерживаю законопроект. Более того, считаю, что мы чуть даже запаздываем. Узаконить биометрию – серьезная проблема. К нам часто обращаются граждане, обманутые банковскими мошенниками. Мы в прошлом году ввели обязательную биометрию - никаких четырех цифр, только биометрия. Но пошли жалобы, начали разбираться", — заявил депутат.

Абенов рассказал, что некоторые банки проводят биометрическую идентификацию без доступа к эталонной базе данных, что создает угрозу подмены личности.

"Мы проверяли один крупный банк. Спрашиваем: где вы проводили биометрию? Они показывают видеоизображение. А с чем вы сравнивали? У нас, говорят, копия удостоверения 2014 года. Как можно с этим проводить биометрию? Это же нарушение прав граждан", — отметил депутат.

Он обратился к представителям Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития с вопросом, готово ли ведомство создать и поддерживать единую инфраструктуру биометрической аутентификации.

"Вы сможете эту инфраструктуру наладить и узаконить? Биометрия должна проходить через одни руки. Это вопрос государственной безопасности", — подчеркнул Абенов.

В ответ представитель министерства сообщил, что работа в этом направлении уже ведётся.

"Наше министерство готово. У нас более 6,5 миллиона активных пользователей ежемесячно в рамках приложения eGov Mobile, где уже работает биометрическая аутентификация. В законопроекте закрепляются нормы, которые предусматривают создание единой базы биометрии с эталонными записями, соответствующими требованиям информационной безопасности", — отметил вице-министр Министерства искусственного интеллекта Дмитрий Мун.

По словам представителя ведомства, единая система хранения биометрических данных должна стать ключевым элементом защиты граждан от кибермошенничества и неправомерного доступа к их цифровой идентичности.