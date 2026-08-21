Банки снижают ставки по депозитам: куда выгоднее вложить деньги

В Казахстане снижение базовой ставки уже влияет и на депозитный рынок. В июле 2026 года Национальный банк снизил базовую ставку с 17% до 16,75%. После этого ряд банков начал пересматривать ставки по депозитам.

По словам экономиста Бауыржана Ыскака, при снижении базовой ставки постепенно снижается и стоимость денежных ресурсов для банков на рынке. В связи с этим у банков становится меньше стимулов предлагать по депозитам столь же высокие ставки, как прежде.

Однако депозитная ставка не снижается автоматически вслед за базовой ставкой. На нее также влияют ликвидность банка, спрос на кредиты, уровень конкуренции, инфляционные ожидания и активность населения в накоплении средств. Поэтому изменение ставок по депозитам в текущей ситуации правильнее рассматривать как совокупный результат снижения базовой ставки и изменения потребности банков в ресурсах, отметил Бауыржан Ыскак.

Сколько можно заработать на депозите в 10 млн тенге

По словам финансового эксперта, снижение депозитной ставки напрямую отражается на доходе вкладчика. Например, если ставка по депозиту снижается с 17% до 15%, то годовое номинальное вознаграждение по вкладу в размере 10 млн тенге уменьшается с 1,7 млн до 1,5 млн тенге. То есть разница составляет 200 тыс. тенге.

Если же ставка снизится с 17% до 14%, разница в годовом вознаграждении по депозиту в 10 млн тенге составит уже 300 тыс. тенге.

При этом это лишь простой номинальный расчет. Для оценки реальной доходности необходимо учитывать инфляцию, а также условия капитализации процентов по депозиту.

«Для вкладчика важно учитывать не только то, какой процент дает депозит, но и то, сколько дохода останется после учета инфляции», – объяснил экономист.

Стоит ли закрывать депозит и переводить деньги в другой инструмент

По мнению Бауыржана Ыскака, не стоит сразу закрывать депозит только потому, что его ставка снизилась.

«Главные преимущества депозита – простота, ликвидность и сравнительно низкий уровень риска. Если человеку деньги могут понадобиться в ближайшее время или он не готов к инвестиционным рискам, лучше оставить их на депозите», – сказал он.

При этом средства, рассчитанные на долгосрочное хранение, можно распределить между несколькими инструментами. Например, часть денег оставить на депозите, а другую часть вложить в облигации или государственные ценные бумаги.

«Дело не в том, чтобы отказаться от депозита, а в диверсификации накоплений», – отметил эксперт.

Куда можно вложить деньги помимо депозита

По словам экономиста, при снижении ставок можно рассматривать и такие инструменты, как облигации, государственные ценные бумаги и инвестиционные фонды.

Государственные ценные бумаги считаются одним из сравнительно низкорисковых инструментов. Доходность корпоративных облигаций может быть выше, однако и уровень риска у них выше.

Инвестиционные фонды могут подойти людям, которые готовы вкладывать деньги на длительный срок. Однако их стоимость также может меняться.

«Мой простой принцип – не складывать все яйца в одну корзину. Финансовый резерв можно хранить на депозите, а долгосрочный капитал – размещать в инвестиционных инструментах», – сказал Бауыржан Ыскак.

Если базовая ставка продолжит снижаться, упадут ли и ставки по депозитам

По мнению экономиста, если базовая ставка будет снижаться и дальше, доходность депозитов также может уменьшиться.

«Если инфляция будет оставаться стабильной, а Национальный банк продолжит снижать базовую ставку, это окажет давление на доходность депозитов. Поэтому одна из возможных стратегий для вкладчика – рассмотреть долгосрочные депозиты, пока предлагаются более высокие ставки. Но и здесь необходимо внимательно изучать условия: важны требования при досрочном снятии денег, капитализация процентов и эффективная ставка вознаграждения», – отметил он.

Хранить деньги в тенге или иностранной валюте

По словам Бауыржана Ыскака, необязательно хранить все деньги исключительно в тенге или только в иностранной валюте.

Если основные расходы человека выражены в тенге, а его кратко- или среднесрочные финансовые цели связаны с Казахстаном, имеет смысл выбрать тенговый депозит, поскольку его доходность выше.

Главное преимущество валютных накоплений заключается не в высокой процентной ставке, а в защите от валютного риска.

«Если тенге значительно ослабнет, стоимость долларового актива в тенговом выражении вырастет. Поэтому валюту следует рассматривать не как самый доходный инвестиционный инструмент, а как средство балансировки портфеля», – сказал экономист.

Что сейчас делать вкладчику

По словам эксперта, наиболее правильная стратегия – ориентироваться не только на ставку по депозиту, но и на собственные финансовые цели.

Если деньги могут понадобиться в течение трех-шести месяцев, лучше выбирать инструменты с высокой ликвидностью и низким уровнем риска. Средства, рассчитанные на несколько лет, можно распределить между депозитами, облигациями, государственными ценными бумагами и инвестиционными фондами.

«Если у человека есть 10 млн тенге, необязательно размещать всю сумму в одном инструменте. В зависимости от финансовых целей ее можно распределить: часть оставить в качестве финансовой подушки, часть разместить на тенговом депозите, а еще часть направить на долгосрочные инвестиции», – сказал Бауыржан Ыскак.

Экономист подчеркнул, что само по себе снижение базовой ставки не является поводом для массового отказа от депозитов. Вместо этого важно пересмотреть структуру накоплений и найти баланс между риском и доходностью.