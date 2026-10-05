15-летний школьник из Жамбылской области погиб после конфликта со сверстниками

Поздним вечером 3 октября в селе Байзак Жамбылской области подростки что-то не поделили. Конфликт закончился трагедией, школьник 2011 года рождения умер от полученных травм.

Гибель подростка подтвердили в управлении образования Жамбылской области в официальном ответе на запрос BAQ.KZ. По данным ведомства, все случилось около 22:00.

«Между несовершеннолетними подростками произошел конфликт, в результате которого подросток 2011 года рождения скончался от полученных телесных повреждений», - говорится в ответе.

Другого подростка, причастного к происшествию, задержали и доставили в полицию.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК. Что именно произошло между подростками в тот вечер, сейчас выясняет следствие.