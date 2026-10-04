  • Главная
  • Новости
  • Министр обороны внезапно приехал с проверкой в воинскую часть

Министр обороны внезапно приехал с проверкой в воинскую часть

4 Октября 2026, 23:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минобороны РК 4 Октября 2026, 23:54
4 Октября 2026, 23:54
260
Фото: Минобороны РК

Министр обороны генерал-майор Айдос Мырзахметов внезапно посетил одну из воинских частей Акмолинского гарнизона, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.  В ходе проверки министр ознакомился с организацией службы и условиями размещения военнослужащих.

Особое внимание он уделил состоянию казарменного фонда и другой инфраструктуры части.  Мырзахметов осмотрел помещения и оценил условия, в которых военнослужащие проходят службу и проживают. По итогам посещения он дал конкретные поручения по улучшению условий жизнедеятельности личного состава.  

Проверка также позволила оценить организацию службы непосредственно на месте и определить вопросы, требующие дополнительного внимания.

Самое читаемое

Наверх