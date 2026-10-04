Министр обороны внезапно приехал с проверкой в воинскую часть
4 Октября 2026, 23:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
4 Октября 2026, 23:544 Октября 2026, 23:54
260Фото: Минобороны РК
Министр обороны генерал-майор Айдос Мырзахметов внезапно посетил одну из воинских частей Акмолинского гарнизона, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана. В ходе проверки министр ознакомился с организацией службы и условиями размещения военнослужащих.
Особое внимание он уделил состоянию казарменного фонда и другой инфраструктуры части. Мырзахметов осмотрел помещения и оценил условия, в которых военнослужащие проходят службу и проживают. По итогам посещения он дал конкретные поручения по улучшению условий жизнедеятельности личного состава.
Проверка также позволила оценить организацию службы непосредственно на месте и определить вопросы, требующие дополнительного внимания.
Самое читаемое
- В Казахстане назвали лучшие AI- и цифровые проекты 2026 года
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 октября
- Умер известный советский психотерапевт Анатолий Кашпировский
- Сборная Казахстана завоевала 84 медали на Азиатских играх
- 200 тонн продукции по доступным ценам представили на ярмарке в Кокшетау