Министр обороны внезапно приехал с проверкой в воинскую часть

Министр обороны генерал-майор Айдос Мырзахметов внезапно посетил одну из воинских частей Акмолинского гарнизона, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана. В ходе проверки министр ознакомился с организацией службы и условиями размещения военнослужащих.

Особое внимание он уделил состоянию казарменного фонда и другой инфраструктуры части. Мырзахметов осмотрел помещения и оценил условия, в которых военнослужащие проходят службу и проживают. По итогам посещения он дал конкретные поручения по улучшению условий жизнедеятельности личного состава.

Проверка также позволила оценить организацию службы непосредственно на месте и определить вопросы, требующие дополнительного внимания.