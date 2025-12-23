На базе фонда "Даму" созданы два гарантийных фонда - для малого и среднего бизнеса, а также для крупных инвестиционных проектов. В первый гарантийный фонд привлечены средства от банков второго уровня на сумму более 11 млрд тенге, сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передаёт BAQ.KZ.

"Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса охватывает проекты с объемом финансирования до 7 млрд тенге. Он ориентирован на поддержку предпринимателей, не располагающих достаточным залогом, и направлен на снижение зависимости от государственных средств. В гарантийный фонд 1 привлечены средства от одиннадцати банков второго уровня, СПК и Фонда развития промышленности в общей сумме более 11 млрд тенге", - сказал Жумангарин на заседании правительства.

По его словам, в рамках этого фонда поддержано более 2400 проектов на сумму 424 млрд тенге.

Второй гарантийный фонд направлен для крупных инвестиционных проектов. В правительстве считают, что это позволит существенно увеличить доступ к финансированию за счет вовлечения ликвидности банков. Он охватывает проекты с суммой от 7 млрд тенге.

По второму гарантийному фонду поддержано два проекта на сумму около 24 млрд тенге.