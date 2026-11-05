Банковские миллиарды должны работать: как в Казахстане хотят изменить кредитование бизнеса

Казахстанским предприятиям нужны доступные кредиты на строительство заводов, обновление оборудования и запуск новых производств. При этом у банков есть свободные средства, однако превращать их в долгосрочные инвестиции они пока не спешат. Как изменить эту ситуацию и заставить финансовые ресурсы работать на экономику, обсудили представители банковского сектора, государственных органов и бизнеса.

Одной из главных задач стало расширение инвестиционного кредитования. На необходимость активнее направлять банковские средства в реальный сектор ранее указал Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

«Банки должны принимать самое активное участие в инвестиционном кредитовании бизнеса. Это их основная миссия», — подчеркнул Глава государства.

Эту тему подняли на первом заседании Отраслевого совета по финансам и страхованию Делового совета при партии «Әділет». Участники обсуждали, как сделать долгосрочные займы доступнее для предприятий, привлечь частный капитал в крупные проекты и наладить более тесное сотрудничество банков с институтами развития.

Заместитель председателя партии «Әділет» Эльдар Жумагазиев отметил, что главная задача Совета – не ограничиваться обсуждением проблем, а предлагать конкретные механизмы их решения.

«Наша общая задача – сделать так, чтобы финансовые ресурсы банков превращались в долгосрочные инвестиции: в строительство заводов, обновление инфраструктуры, поддержку отечественного предпринимательства и создание новых рабочих мест. Все конструктивные и просчитанные предложения Совета получат активную партийную и законодательную поддержку», — заявил он.

По словам председателя Совета финансового сектора Елены Бахмутовой, казахстанская банковская система располагает достаточным объёмом ликвидности. Однако наличие свободных денег ещё не означает, что банки готовы направлять их в долгосрочные проекты.

Для этого необходимо найти баланс между интересами финансовых организаций и потребностями предприятий: кредитование должно быть привлекательным для банков с точки зрения рисков и одновременно доступным для бизнеса.

Что такой подход может работать, показывают уже реализуемые проекты. Управляющий директор холдинга «Байтерек» Анна Лукина сообщила, что сейчас в работе находятся 25 проектов общей стоимостью почти 18,5 трлн тенге. Среди них – строительство ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт и многопрофильной больницы в Кокшетау.

Примечательно, что 41% финансирования этих проектов обеспечивают коммерческие банки и международные институты. Это показывает, что крупные инвестиционные инициативы могут развиваться не только за счёт государственных ресурсов, но и при участии частного капитала.

Экономист Аскар Кысыков также выступил за объединение государственных и частных средств. Одним из перспективных инструментов он назвал синдицированное кредитование, когда несколько банков, государственные институты и инвесторы совместно финансируют крупный проект.

«Важно, чтобы государственные средства не вытесняли частный капитал, а работали вместе с ним», — отметил эксперт.

Для малого и среднего бизнеса уже действуют отдельные механизмы поддержки. В частности, фонд «Даму» реализует программу «Өрлеу», охватывающую 85 видов экономической деятельности.

Как рассказал председатель фонда Фархат Сарсекеев, предприниматели могут получить финансирование до 7 млрд тенге по ставке 12,6% годовых сроком до 10 лет. При этом 60% средств предоставляют банки-партнёры.

Чтобы расширить возможности кредитования среднего бизнеса, глава фонда предложил дополнительно выделить на программу 171 млрд тенге в 2027 году. Он призвал депутатов поддержать эту инициативу.

Впрочем, даже при наличии программ поддержки долгосрочные займы остаются для многих предприятий непростым решением. Заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев назвал среди основных препятствий высокую стоимость заёмных средств и сложные процедуры оформления. Поэтому предприниматели нередко предпочитают краткосрочные кредиты, хотя для развития производства необходимы деньги на более длительный период.

Среди возможных решений он выделил применение искусственного интеллекта для ускорения оценки заёмщиков, а также развитие лизинга. Последний инструмент позволяет предприятиям обновлять оборудование и технику без необходимости сразу приобретать их за полную стоимость.

По итогам обсуждения участники определили несколько приоритетных направлений: развитие долгосрочного и синдицированного кредитования, расширение лизинговых инструментов и повышение доступности финансирования для малого и среднего бизнеса.

Предложения планируют проработать совместно с Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Правительством. Отдельное внимание уделят инициативам, для реализации которых потребуется изменить законодательство.

Работа Совета связана с выполнением предвыборной программы партии «Әділет» на 2026–2031 годы. Одна из её целей – «Средний бизнес – средний класс» – предполагает увеличение доли средних предприятий в экономике страны до 20%.

В конечном счёте задача заключается в том, чтобы банковские ресурсы не оставались просто цифрами на счетах, а превращались в работающие предприятия, новые производства и рабочие места. Именно от этого во многом зависит, насколько финансовый сектор сможет стать полноценным двигателем экономического роста.