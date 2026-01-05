Банковские операции в двух казахстанских банках временно недоступны
Клиенты Отбасы банка столкнулись с недоступностью операций.
В Отбасы банк сообщили о временной недоступности банковских сервисов в связи с проведением технических работ, передает BAQ.KZ.
Ограничения затронули операции в отделениях, мобильное приложение и платформу Baspana Market.
В финансовом учреждении отметили, что технические работы заняли больше времени, чем планировалось изначально. В результате временно приостановлены все операции в офисах банка, на цифровых платформах и в мобильном приложении. Кроме того, на данный момент недоступен контакт-центр.
В Отбасы банке подчеркнули, что специалисты продолжают работу над восстановлением всех систем и сервисов. Клиентов заверили, что информация о возобновлении работы будет доведена дополнительно сразу после полного устранения технических неполадок.
О проведении технических работ также сообщили в Halyk Bank.
