В Отбасы банк сообщили о временной недоступности банковских сервисов в связи с проведением технических работ, передает BAQ.KZ.

Ограничения затронули операции в отделениях, мобильное приложение и платформу Baspana Market.

В финансовом учреждении отметили, что технические работы заняли больше времени, чем планировалось изначально. В результате временно приостановлены все операции в офисах банка, на цифровых платформах и в мобильном приложении. Кроме того, на данный момент недоступен контакт-центр.

В Отбасы банке подчеркнули, что специалисты продолжают работу над восстановлением всех систем и сервисов. Клиентов заверили, что информация о возобновлении работы будет доведена дополнительно сразу после полного устранения технических неполадок.

О проведении технических работ также сообщили в Halyk Bank.