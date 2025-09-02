Прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов, передает BAQ.KZ.

В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них – работники ряда банков ("Kaspi Bank", "Forte Bank", "Евразийский Банк", "Jusan bank"), при участии которых на протяжении более 5 лет совершены мошеннические действия.

Жертвами преступлений стали 348 граждан Республики, ущерб составил 3,7 млрд тенге.

Следствием выявлено имущество, приобретенное на преступные деньги квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили, крупные суммы наличных. Общая стоимость изъятого – 2,7 млрд тенге.

Все участники группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время уголовное дело передано на ознакомление участникам уголовного процесса, окончательную точку в деле поставит суд.

Прокуратура напоминает гражданам быть бдительными и не доверять мошенникам.