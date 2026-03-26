По итогам 2025 года банки второго уровня Казахстана получили совокупную прибыль в размере 2,72 трлн тенге, что стало рекордным показателем. На фоне роста сектора в топ-10 самых прибыльных банков произошли изменения, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Общий результат сектора

Годом ранее прибыль банков составляла 2,56 трлн тенге. Таким образом, рост составил 6,6%. Эти показатели отражают общее устойчивое состояние финансовой системы и уровень деловой активности в стране.

В десятке лидеров по прибыли произошли заметные перестановки. Единственным банком, улучшившим свою позицию внутри топ-10, стал Bank RBK, который поднялся с девятого на восьмое место.

Показатели Bank RBK

По итогам 2025 года прибыль банка составила 64,1 млрд тенге против 56,5 млрд тенге годом ранее, увеличившись на 13,4%. Это выше среднего роста по банковскому сектору.

Активы банка за этот период выросли на 11,2% и достигли 2,7 трлн тенге, а регуляторный собственный капитал составил 267 млрд тенге.

Высокие показатели прибыли свидетельствуют о финансовой устойчивости банка, наличии ресурсов для расширения кредитования бизнеса и населения, формирования резервов на возможные риски и выполнения регуляторных требований.

Возврат государственной помощи

Bank RBK также завершил участие в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора, полностью досрочно вернув государственную помощь в размере 176,8 млрд тенге.

В рамках программы в 2017–2018 годах банк получил 243,7 млрд тенге, из которых 67 млрд тенге были возвращены в 2022–2025 годах, а оставшаяся сумма погашена досрочно.

Дополнительно с 2017 года банк выплатил государству 75,5 млрд тенге купонного вознаграждения. В итоге общий объем выплат составил 319,2 млрд тенге, включая 243,7 млрд тенге основного долга и 75,5 млрд тенге вознаграждения.

Новые участники топ-10

Состав десятки лидеров также изменился за счет Bereke Bank, который поднялся сразу на десять позиций и занял девятое место.

Прибыль банка выросла с 12 млрд тенге до 59,6 млрд тенге, увеличившись почти в пять раз.

Десятое место занял Банк ВТБ Казахстан, который улучшил свою позицию на одну строчку. Его прибыль выросла с 43 млрд тенге до 45,5 млрд тенге, что соответствует росту на 5,9%.

Кто выбыл из топ-10

По итогам 2025 года из десятки самых прибыльных банков выбыли Евразийский банк и Freedom Bank, которые ранее занимали восьмое и десятое места соответственно.

Данные за 2026 год

В январе 2026 года совокупная прибыль банковского сектора составила 198,6 млрд тенге, что на 13,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом отмечается, что данные за первый месяц года не являются показательными для оценки общей динамики, поэтому дальнейшая ситуация требует наблюдения.