В Казахстане ставки по депозитам побили 20-летний рекорд роста
Согласно данным Национального банка, в сентябре 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым депозитам физических лиц выросла с 14,3% до 14,4%. Это максимальное значение с начала 2000-х годов, передает BAQ.KZ.
Абсолютный исторический рекорд — 16,7% — был зафиксирован еще в декабре 1996 года, и пока остаётся недосягаемым. Однако аналитики отмечают, что сентябрьский рост произошел ещё до недавнего повышения базовой ставки, что может привести к дальнейшему удорожанию депозитов в октябре и ноябре.
Наиболее привлекательным остаётся сегмент краткосрочных вкладов — сроком от одного до трёх месяцев. По ним среднее вознаграждение достигло 16,4%, и уже второй месяц подряд держится на этом уровне.
При этом ставки по депозитам юридических лиц остаются стабильными — 15,4% с апреля.
Параллельно дорожают и кредиты. Средневзвешенный уровень по займам физлиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре составил 21,4%, увеличившись на 0,4 процентного пункта за месяц. Для корпоративного сектора ставка выросла до 19,1%.
Эксперты объясняют такую динамику повышенной конкуренцией банков за свободные средства населения на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики.
