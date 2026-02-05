По состоянию на 1 января 2026 года в банковском секторе Казахстана действуют 23 банка второго уровня, из которых 15 с иностранным участием, включая 10 дочерних, передает BAQ.KZ.

Активы банков за 2025 год увеличились на 15% и достигли 70,8 трлн тенге, в основном за счёт роста ссудного портфеля на 21,3%. Высоколиквидные активы составили 20,5 трлн тенге (28,9% от активов), что позволяет банкам полностью обслуживать свои обязательства.

Кредиты экономике выросли на 19,1% до 40,2 трлн тенге. Кредиты в национальной валюте составили 36,5 трлн тенге (+18,4%), в иностранной — 3,7 трлн (+26,4%). За год банки выдали новых кредитов на 39,9 трлн тенге (+10,3%).

Существенный рост наблюдался в кредитовании бизнеса: на 15,4 трлн тенге (+18%), что стало максимальным показателем с 2007 года. Основной вклад внесли кредиты крупным компаниям (+27,1%) и индивидуальным предпринимателям (+35,6%). Кредиты субъектам МСБ выросли на 5,7% до 6,8 трлн тенге.

Кредиты населению увеличились на 19,8% до 24,8 трлн тенге. В структуре: ипотека +14,6% до 6,9 трлн тенге, потребительские кредиты +21% до 16,7 трлн, автокредиты +42,4% до 4 трлн тенге. При этом темпы роста беззалогового потребительского кредитования замедлились с 22,6% в 2024 году до 6,1% в 2025.

Качество кредитного портфеля остаётся высоким: NPL90+ составил 3,6% от портфеля (1 575 млрд тенге). Уровень просроченной задолженности в портфеле бизнеса — 2,7%, в портфеле населения — 4,3%. Покрытие проблемных кредитов провизиями — 60,6%.

Обязательства банков увеличились на 14,3% до 60,2 трлн тенге, из которых 80,9% — вклады клиентов. Депозиты резидентов выросли на 16,3% до 48 трлн тенге, при этом доля долларовых вкладов снизилась до 21,1%.

Собственный капитал банков за год увеличился на 19,2% до 10,6 трлн тенге, коэффициенты достаточности капитала (К1 — 19,6%, К2 — 20,8%) превышают нормативные требования. Чистая прибыль банков составила 2,7 трлн тенге (+6,7%), ROA — 4,2%, ROE — 28,4%.

Банковский сектор Казахстана демонстрирует рост кредитования и стабильность капитала, обеспечивая поддержку экономики и населения, несмотря на замедление темпов потребительского кредитования.