В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка состоялась встреча с руководством Ассоциации финансистов Казахстана и представителями банков второго уровня, посвящённая обсуждению проекта нового Закона "О банках и банковской деятельности", передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие председатель Агентства Мадина Абылкасымова, её заместители, председатель совета Ассоциации финансистов Елена Бахмутова и руководители крупнейших банков страны.

Законопроект разработан в сжатые сроки по поручению Главы государства и направлен на укрепление прозрачности, устойчивости и инновационности банковской системы. В документе нашли отражение международные подходы к регулированию, а также предложения участников рынка.

Среди ключевых новелл — введение базовой и универсальной банковских лицензий, развитие исламского финансирования, внедрение поведенческого надзора для защиты интересов потребителей, а также реформирование системы урегулирования неплатежеспособных банков.

Отдельное внимание уделено созданию условий для внедрения финтех-решений и инноваций в банковской сфере, а также вопросам ипотечного и потребительского кредитования.

Руководители банков в целом поддержали инициативы, однако предложили продолжить обсуждение деталей, связанных с кредитованием индивидуальных предпринимателей, институтом финансового омбудсмана, обязательствами созаемщиков и расширением видов деятельности банков.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу над законопроектом, который должен быть принят до конца текущего года.