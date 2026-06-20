Банный комплекс загорелся в Астане

Столичные пожарные не допустили распространения огня.

Сегодня 2026, 11:12
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 11:12
Сегодня 2026, 11:12
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Фото: Pixabay.com

В районе Алматы по улице Жайык произошло возгорание кровли одноэтажного банного комплекса. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

После поступления сообщения сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к тушению. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Пострадавших нет.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в зданиях и сооружениях.

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