Банный комплекс загорелся в Астане
Столичные пожарные не допустили распространения огня.
Сегодня 2026, 11:12
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Сегодня 2026, 11:12Сегодня 2026, 11:12
53Фото: Pixabay.com
В районе Алматы по улице Жайык произошло возгорание кровли одноэтажного банного комплекса. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
После поступления сообщения сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к тушению. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.
Пострадавших нет.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в зданиях и сооружениях.
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