Банный комплекс загорелся в Астане

В районе Алматы по улице Жайык произошло возгорание кровли одноэтажного банного комплекса. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

После поступления сообщения сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к тушению. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Пострадавших нет.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в зданиях и сооружениях.