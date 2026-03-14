В селе Мерген района Шал акына Северо-Казахстанской области внезапно вспыхнула стена бани на частном подворье, передает BAQ.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пятничный вечер в селе обернулся неожиданным ЧП. На одном из частных подворий внезапно загорелась стена бани. Пламя могло быстро распространиться, угрожая соседним хозяйственным постройкам.

Однако сельский пожарный пост сработал слаженно и оперативно. Спасатели мгновенно прибыли на место и смогли локализовать огонь в считанные минуты, не допустив его перекидывания.

Пострадавших нет.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В ведомстве напоминают о необходимости строго соблюдать правила эксплуатации отопительных приборов.