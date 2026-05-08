  • Баня загорелась на территории частного дома в Акмолинской области

Сегодня 2026, 21:12
Фото: МЧС РК

Сегодня в поселке Дружба Акмолинской области на территории частного дома произошел пожар в бане, передает BAQ.kz.

Пожарные оперативно прибыли на место и не допустили распространения огня на другие постройки. Возгорание удалось полностью ликвидировать на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при установке отопительной печи.

Пострадавших в результате происшествия нет.

