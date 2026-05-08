Баня загорелась на территории частного дома в Акмолинской области
Пострадавших нет.
Сегодня 2026, 21:12
199Фото: МЧС РК
Сегодня в поселке Дружба Акмолинской области на территории частного дома произошел пожар в бане, передает BAQ.kz.
Пожарные оперативно прибыли на место и не допустили распространения огня на другие постройки. Возгорание удалось полностью ликвидировать на площади 10 квадратных метров.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при установке отопительной печи.
Пострадавших в результате происшествия нет.
