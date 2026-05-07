Военнослужащих Вооруженных сил наградили в Астане

В Астане в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоялось тожественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, передает BAQ.KZ.

С государственным праздником личный состав поздравил министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

– В контексте принятия новой Конституции этот день приобретает особое значение. В ее преамбуле закреплены ключевые принципы развития государства – суверенитет, единство народа, безопасность и стабильность. В этой связи День защитника Отечества воспринимается не только как профессиональный праздник военнослужащих, но и как важный символ государственности, объединяющий историю страны и современные конституционные ценности, – подчеркнул он.

В своем выступлении генерал-лейтенант авиации Д. Косанов отметил масштабную работу ведомства по совершенствованию законодательства, военного управления, повышению боеготовности войск, модернизации вооружения, внедрению цифровых технологий в сферу обороны, систему призыва и прохождения воинской службы.

Руководство страны по достоинству оценило успехи ведомства в деле обеспечения обороноспособности страны, управления войсками и поддержания высокой боевой готовности.

Указом Главы государства звания высшего офицерского состава «генерал-майор» удостоился Айдос Мырзахметов, «генерал-майор авиации» – Тимур Еспаганбетов.

За поддержание высокой боевой готовности войск и успехи в служебной деятельности орден «Айбын» ІІ степени имени Б. Момышулы получили начальник департамента Министерства обороны Ренат Дарменов, начальник штаба главного управления вооружения Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Дмитрий Федорченко, первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Данияр Хайрушев. Ордена «Айбын» III степени имени Рахимжана Кошкарбаева удостоились сержант войсковой части 10810 Медет Мұхтархан и сержант Сил воздушной обороны Галымжан Таукебаев.

Всего государственные награды вручены 34 военнослужащим Минобороны. Орден «Айбын» ІІ – 5, «Айбын» III степени – 2, «Құрмет» – 2 военнослужащим. Медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» получили –22, «Ерен еңбегі үшін» – 3 представителя Вооруженных сил.

Ведомственными наградами Министерства обороны – медалью «Ел қорғаны» поощрен 41 военнослужащий, нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің үздігі» – 11 срочников. 48 военнослужащим присвоены воинские звания досрочно.

После вручения наград состоялся праздничный концерт, подготовеннный творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.