На учредительном съезде утверждён устав партии «Әділет»

В Астане проходит учредительный съезд партии «Әділет». В ходе мероприятия делегаты поддержали решение о создании новой политической организации, передает BAQ.KZ.

За соответствующее решение проголосовали 931 делегат. Всего в съезде принимают участие более тысячи делегатов и сторонников партии со всех регионов Казахстана.

В рамках съезда утверждены официальные наименования партии на казахском, русском и английском языках. В повестке дня — принятие устава и программы, а также выборы председателя и руководящего состава. Все процедуры проходят в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан «О политических партиях».

Перед началом официальной части для гостей была организована небольшая концертная программа с участием артистов. После этого делегаты приступили к обсуждению ключевых направлений деятельности новой политической организации.

По словам представителей партии, идеологической основой объединения станут принципы справедливости, патриотизма, ответственности, трудолюбия и развития. В программе особое внимание уделено обеспечению верховенства закона, поддержке гражданских инициатив и формированию «Справедливого Казахстана».

Инициатива создания партии была официально объявлена 15 апреля 2026 года. Уже на следующий день организационный комитет направил уведомление в Министерство юстиции Казахстана для начала процедуры регистрации.

30 апреля партия запустила собственную цифровую платформу для приёма заявлений на вступление и сбора предложений от граждан. По данным оргкомитета, в первые дни работы сайта поступило более 8 тысяч заявок от желающих вступить в партию.

Также представители партии сообщили, что уже достигнут необходимый порог сторонников для регистрации — не менее 200 человек в каждом регионе страны и городах республиканского значения