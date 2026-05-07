Завод алюминиевых радиаторов отопления запустили Карагандинской области

В Карагандинской области запускают новое промышленное направление — производство алюминия и продукции из него. Ядром станет алюминиевый кластер, который объединит предприятия, науку и вузы для ускоренного внедрения технологий и подготовки специалистов, передает BAQ.KZ.

В акимате области пояснили, что основной проект — завод по выпуску алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления Silumin of Qazaqstan в СЭЗ «Сарыарка». Предприятие нацелено на работу по полному циклу: от переработки алюминиевого лома до создания готовых изделий — профилей, кабелей, бытовых изделий, посуды и светотехники.

Экологичная технология decoating позволит снизить выбросы, а использование вторичного сырья уменьшит нагрузку на окружающую среду и сократит отходы.

Технологии предприятия разработаны при участии профильных институтов Италии и Германии, что обеспечивает высокую эффективность и качество продукции.

— Как предприятие мы формируем сырьевую базу: перерабатываем алюминиевый лом разных типов — от твёрдых до мягких фракций — и получаем сплавы различных серий. Объединение с научными организациями даст нам необходимые компетенции. В республике они пока развиты недостаточно, поэтому мы привлекаем университеты. В Казахстане есть доступ к энергоресурсам, сырью и инфраструктуре, но для дальнейшего развития важно наращивать технологические знания и увеличивать добавленную стоимость продукции, — говорит руководитель завода Silumin of Qazaqstan Нурсултан Жумабек.

Строительство завершено, идёт наладка оборудования, получена первая тестовая отливка. Проектная мощность завода — 5,5 млн секций радиаторов в год.

Кластер формируется на базе промышленного потенциала региона и в рамках проекта «КарТех» при КарТУ им. А. Сагинова. Университет станет одним из основных партнёров предприятия.

— Для предприятия мы будем разрабатывать и совершенствовать технологические решения, проводить исследования механических свойств продукции и помогать адаптировать зарубежные технологии к местным условиям. Также займёмся поиском и анализом сырьевой базы. Рассчитываем на расширение взаимодействия, направленного на повышение качества, — отмечает проректор по науке и инновациям университета Али Мехтиев.

Отдельное внимание уделяется подготовке кадров: уже сегодня выпускники вуза работают на предприятии, и это сотрудничество будет расширяться с акцентом на развитии цветной металлургии.

На первом этапе создадут до 250 рабочих мест, в перспективе — до 750.