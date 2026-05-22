Баня загорелась рядом с жилым домом в Атырау

Сегодня в Атырау в микрорайоне Химпоселок произошел пожар в одноэтажной бане, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МЧС Казахстана, к моменту прибытия первых подразделений открытым огнем горела кровля здания. При этом существовала угроза распространения пламени на расположенный рядом жилой дом.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание и не допустили перехода огня на соседнее строение.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

В МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.