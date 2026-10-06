Баранина, мука и нефть без пошлин: что изменилось в торговле Казахстана с ОАЭ

С 6 октября казахстанские производители получили новые условия для поставок товаров в Объединенные Арабские Эмираты. В силу вступило соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которое предусматривает отмену или снижение импортных пошлин более чем на 85 процентов товарной номенклатуры.

Для Казахстана это означает беспошлинный доступ на рынок ОАЭ для ряда сельскохозяйственных и промышленных товаров.

Без импортной пошлины казахстанские компании смогут поставлять баранину, мясо курицы и крупного рогатого скота, сушеные бобовые, пшеничную муку, кондитерские изделия, отдельные пищевые продукты и минеральную воду с сахаром.

В перечень промышленной продукции вошли нефть и нефтепродукты, рафинированная медь, горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат, прутки, краны, клапаны, вентили, насосы и отдельные виды комплектующих.

Соглашение касается не только пошлин. Оно регулирует таможенное сотрудничество, происхождение товаров, меры торговой защиты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные требования, интеллектуальную собственность, электронную торговлю и взаимодействие малого и среднего бизнеса.

Документ подписали 27 июня 2025 года в Санкт-Петербурге. Казахстан ратифицировал его 8 июля 2026 года.

В Министерстве торговли и интеграции рассчитывают, что новые условия позволят увеличить взаимную торговлю и расширить присутствие казахстанских товаров на рынке ОАЭ.