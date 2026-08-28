Баранина подорожала почти на 28%: как изменились цены на мясо в Казахстане

Цены на мясо в Казахстане за год выросли в среднем на 15,8%. Сильнее всего подорожала баранина — почти на 28%, при этом рост стоимости зафиксирован во всех регионах страны.

По данным Energyprom со ссылкой на Бюро национальной статистики, в январе–июле 2026 года в Казахстане произвели 48,2 тыс. тонн свежего и охлажденного мяса. Это на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и максимальный показатель для этих месяцев с 1999 года.

В первом квартале 2026 года на одного жителя в среднем приходилось 20,7 кг мяса и мясопродуктов против 20,6 кг годом ранее.

На этом фоне стоимость мяса продолжила расти. В июле мясо в среднем подорожало на 15,8% по сравнению с июлем 2025 года.

Какие виды мяса подорожали сильнее всего

Наибольший рост зафиксирован по баранине — 27,9% за год. Говядина подорожала на 15,1%, конина — на 14,4%, свинина — на 11,3%.

Особенно заметно баранина дорожала весной и в начале лета. В мае ее стоимость выросла на 4,7% за месяц — это максимальный показатель с начала ведения соответствующей статистики в 2011 году. В июне рост составил 4,2%, в июле — еще 2,3%.

В Министерстве сельского хозяйства ранее объясняли подорожание баранины в апреле и мае сезонным ростом спроса перед Курбан айтом. При этом в ведомстве заявляли, что дефицита продукции на внутреннем рынке нет.

В июле мировые цены на баранину также достигли рекордного уровня из-за ограниченного экспортного предложения из Океании и высокого импортного спроса.

Где мясо стоит дороже

Стоимость мяса заметно отличается в зависимости от города.

В июле килограмм говядины с костями в среднем по Казахстану стоил 3,8 тыс. тенге. Самая высокая цена среди областных центров и городов республиканского значения зафиксирована в Алматы — 4,2 тыс. тенге, самая низкая — в Актобе, где килограмм стоил около 3,4 тыс. тенге.

Баранина в среднем стоила 4,5 тыс. тенге за килограмм. Дороже всего ее продавали в Астане — по 5,4 тыс. тенге, дешевле всего — в Кокшетау, где цена составляла около 3,8 тыс. тенге.

Средняя стоимость свинины составила 3 тыс. тенге за килограмм. В Актау ее продавали дороже всего — примерно по 3,7 тыс. тенге, а в Уральске — дешевле всего, по 2,3 тыс. тенге.

Конина в среднем стоила 4,3 тыс. тенге за килограмм. Максимальная цена была зафиксирована в Петропавловске — 4,7 тыс. тенге, минимальная — в Туркестане, около 4 тыс. тенге.

Таким образом, несмотря на рост производства и практически стабильное потребление, мясо в Казахстане продолжает заметно дорожать. Наиболее существенным остается рост цен на баранину.