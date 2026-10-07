Утром в Алматы загорелось кафе, пожар потушили

Утром в Алатауском районе Алматы произошел пожар в двухэтажном кафе. Огонь вспыхнул на втором этаже заведения, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Емцова поступило на линию «112». К кафе направили пожарные подразделения.

Прибывшие спасатели выяснили, что горят барная стойка и мебель. Огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали возгорание. По данным МЧС, пострадавших нет.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.