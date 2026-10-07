Утром в Алматы загорелось кафе, пожар потушили
7 Октября 2026, 11:16
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7 Октября 2026, 11:167 Октября 2026, 11:16
367Фото: кадр из видео/МЧС РК
Утром в Алатауском районе Алматы произошел пожар в двухэтажном кафе. Огонь вспыхнул на втором этаже заведения, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.
Сообщение о возгорании на улице Емцова поступило на линию «112». К кафе направили пожарные подразделения.
Прибывшие спасатели выяснили, что горят барная стойка и мебель. Огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.
Пожарные ликвидировали возгорание. По данным МЧС, пострадавших нет.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
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