Каталонский клуб официально обратился в Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) после поражения в первом полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Атлетико" (0:4), сообщает BAQ.kz.

В заявлении "Барселона" сообщила о направлении письма в федерацию, в котором выразила серьезную обеспокоенность качеством и последовательностью судейских решений. В документе клуб выделил несколько принципиальных претензий.

Среди них — отсутствие единых дисциплинарных критериев, противоречивый подход к трактовке эпизодов с игрой рукой, а также систематические, по мнению каталонцев, ошибки арбитров на протяжении сезона. В клубе считают, что часть этих решений напрямую повлияла на результаты матчей.

Отдельное внимание в обращении уделено работе системы VAR. "Барселона" поставила под сомнение прозрачность ее применения и критерии, по которым арбитров приглашают к просмотру повторов у монитора. По мнению клуба, отсутствие четких и последовательных правил формирует ощущение неравенства при принятии решений.

Кроме того, каталонцы потребовали обнародовать все аудиозаписи переговоров судей VAR — вне зависимости от того, пересматривался ли конкретный эпизод главным арбитром на поле. В клубе считают, что такая мера повысит прозрачность и поспособствует улучшению качества судейства.

В завершение "Барселона" призвала федерацию внимательно рассмотреть изложенные претензии и принять конкретные шаги, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.