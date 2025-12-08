"Барыс" дома уступил последней команде Востока КХЛ
Сегодня, 01:47
98Фото: sports.kz
В Астане "Барыс" провёл домашний матч против новосибирской "Сибири", которая занимает последнее место в Восточной конференции КХЛ, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Sports.kz. Команды долго не могли открыть счёт: в первом периоде голов не было, а во втором гости всё же забили. Лишь в конце третьего периода Мэйсону Морелли удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм.
Дополнительное время победителя не выявило, и всё решилось в серии буллитов — здесь удачнее оказалась "Сибирь". Итог матча: 1:2. Следующую игру "Барыс" проведёт 16 декабря на выезде против "Автомобилиста" из Екатеринбурга.
