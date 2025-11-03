"Барыс" потерпел четвертое домашнее поражение подряд в КХЛ
Столичный клуб уступили нижнекамскому "Нефтехимику" со счётом 2:5.
Астанинский хоккейный клуб "Барыс" продолжает неудачную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В домашнем матче против нижнекамского "Нефтехимика" команда уступила со счётом 2:5, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Первый период завершился без голов, однако во втором гости трижды поразили ворота хозяев. "Барыс" сумел сократить отставание усилиями Кирилла Панюкова и Динмухамеда Кайыржана, но в заключительной двадцатиминутке "Нефтехимик" вновь перехватил инициативу и довёл счёт до разгромного.
Для подопечных Михаила Кравца это поражение стало четвёртым подряд на домашнем льду.
Следующий матч "Барыс" проведёт 5 ноября против уфимского "Салавата Юлаева". Команда рассчитывает прервать серию неудач и вернуть уверенность перед своими болельщиками.
