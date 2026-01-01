Команда по хоккею "Адмирал" прервала серию из девяти поражений, победив "Барыс" со счётом 5:2 в Астане, передаёт BAQ.KZ.

В Астане состоялся матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между "Барысом" и владивостокским "Адмиралом". Игра завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Для "Адмирала" эта победа стала первой после девяти подряд поражений, прервав неприятную серию. "Барыс" же продолжил череду неудач - команда потерпела четвертое поражение подряд.

После этой игры "Адмирал" с 36 очками продолжает занимать 11-е место в Восточной конференции, а "Барыс" с 39 очками идёт на 10-й позиции.

"Барыс" (Астана, Казахстан) - "Адмирал" (Владивосток, Россия) - 5:2 (0:1, 1:2, 1:2)

0:1 - 04:50 Завгородний (Тимашов, Основин)

1:1 - 24:26 Томпсон (Масси)

1:2 - 29:38 Тимашов (Олсон, Основин)

1:3 - 33:25 Олсон (Основин)

2:3 - 47:43 Старков (Основин)

2:4 - 50:32 Основин (Тимашов)

2:5 - 51:51 Масси

Вратари:

Кульбаков Иван - Адмирал

Шил Адам - Барыс