"Барыс" потерпел четвертое поражение подряд
Команда Казахстана уступила "Адмиралу" в Астане.
Команда по хоккею "Адмирал" прервала серию из девяти поражений, победив "Барыс" со счётом 5:2 в Астане, передаёт BAQ.KZ.
В Астане состоялся матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между "Барысом" и владивостокским "Адмиралом". Игра завершилась победой гостей со счетом 5:2.
Для "Адмирала" эта победа стала первой после девяти подряд поражений, прервав неприятную серию. "Барыс" же продолжил череду неудач - команда потерпела четвертое поражение подряд.
После этой игры "Адмирал" с 36 очками продолжает занимать 11-е место в Восточной конференции, а "Барыс" с 39 очками идёт на 10-й позиции.
"Барыс" (Астана, Казахстан) - "Адмирал" (Владивосток, Россия) - 5:2 (0:1, 1:2, 1:2)
0:1 - 04:50 Завгородний (Тимашов, Основин)
1:1 - 24:26 Томпсон (Масси)
1:2 - 29:38 Тимашов (Олсон, Основин)
1:3 - 33:25 Олсон (Основин)
2:3 - 47:43 Старков (Основин)
2:4 - 50:32 Основин (Тимашов)
2:5 - 51:51 Масси
Вратари:
Кульбаков Иван - Адмирал
Шил Адам - Барыс
