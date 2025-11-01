"Барыс" потерпел третье подряд поражение в КХЛ
Астанинский клуб уступил "Трактору" в результативном выездном матче.
Сегодня, 00:30
144Фото: sports.kz
Астанинский хоккейный клуб "Барыс" проиграл челябинскому "Трактору" в выездной игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 3:6, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Уже в первом периоде хозяева забросили три безответные шайбы, а в начале второго увеличили преимущество до четырёх. После этого главный тренер Михаил Кравец заменил вратаря Андрея Шутова на Адама Шила.
Майкл Веккьоне сумел открыть счёт для астанчан, а в третьем периоде Джейк Масси сократил разрыв, вернув интригу в игру. Однако "Трактор" уверенно довёл матч до победы.
Это третье поражение подряд для казахстанского клуба в текущем сезоне КХЛ. Следующую встречу "Барыс" проведёт 3 ноября дома против "Нефтехимика" из Нижнекамска.
