Астанинский хоккейный клуб "Барыс" проиграл челябинскому "Трактору" в выездной игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 3:6, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Уже в первом периоде хозяева забросили три безответные шайбы, а в начале второго увеличили преимущество до четырёх. После этого главный тренер Михаил Кравец заменил вратаря Андрея Шутова на Адама Шила.

Майкл Веккьоне сумел открыть счёт для астанчан, а в третьем периоде Джейк Масси сократил разрыв, вернув интригу в игру. Однако "Трактор" уверенно довёл матч до победы.

Это третье поражение подряд для казахстанского клуба в текущем сезоне КХЛ. Следующую встречу "Барыс" проведёт 3 ноября дома против "Нефтехимика" из Нижнекамска.