«Барыс» прервал серию поражений и ворвался в зону плей-офф КХЛ
25 Ноября 2026, 22:15
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25 Ноября 2026, 22:1525 Ноября 2026, 22:15
189Фото: Скриншот, улучшенный с помощью ИИ
Астанинский «Барыс» одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счётом 2:1. Казахстанский клуб прервал серию из трёх поражений подряд и поднялся на восьмое место Восточной конференции КХЛ.
Матч прошёл в Астане. Счёт на 24-й минуте открыл Логан Дэй. Однако уже через четыре минуты Степанов восстановил равновесие. Победную шайбу на 37-й минуте забросил Джастин Бейли, реализовав большинство.
Встреча завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Теперь в активе «Барыса» 31 очко после 30 матчей. Команда занимает восьмую строчку Восточной конференции, которая позволяет рассчитывать на участие в плей-офф.
Следующий матч казахстанский клуб проведёт на выезде против петербургского СКА. Игра состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге.
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