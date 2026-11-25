Астанинский «Барыс» одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счётом 2:1. Казахстанский клуб прервал серию из трёх поражений подряд и поднялся на восьмое место Восточной конференции КХЛ.

Матч прошёл в Астане. Счёт на 24-й минуте открыл Логан Дэй. Однако уже через четыре минуты Степанов восстановил равновесие. Победную шайбу на 37-й минуте забросил Джастин Бейли, реализовав большинство.

Встреча завершилась со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Теперь в активе «Барыса» 31 очко после 30 матчей. Команда занимает восьмую строчку Восточной конференции, которая позволяет рассчитывать на участие в плей-офф.

Следующий матч казахстанский клуб проведёт на выезде против петербургского СКА. Игра состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге.