"Барыс" проиграл "Ладе" и осложнил борьбу за плей-офф
Следующий матч казахстанский клуб проведёт 22 января на выезде против ЦСКА.
Сегодня, 03:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:35Сегодня, 03:35
112Фото: ХК "Барыс"
Астанинский Барыс потерпел гостевое поражение от Лада со счётом 0:2 и упустил возможность подняться в зону плей-офф, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Заброшенными шайбами у хозяев отметились Андрей Алтыбармакян и Артур Тянулин – на 54-й и 60-й минутах соответственно.
Для "Лады" сезон де-факто близок к завершению: "автозаводцы" занимают 11-е место в Западной конференции, а отставание от плей-офф составляет 19 очков. Несмотря на это, они сумели собраться в концовке и забрать матч.
"Барыс" же с 39 очками остаётся на 10-й строчке Восточной конференции, не реализовав шанс вернуться в восьмёрку. Следующий матч казахстанский клуб проведёт 22 января на выезде против ЦСКА.
Самое читаемое
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу