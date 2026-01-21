Астанинский Барыс потерпел гостевое поражение от Лада со счётом 0:2 и упустил возможность подняться в зону плей-офф, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Андрей Алтыбармакян и Артур Тянулин – на 54-й и 60-й минутах соответственно.

Для "Лады" сезон де-факто близок к завершению: "автозаводцы" занимают 11-е место в Западной конференции, а отставание от плей-офф составляет 19 очков. Несмотря на это, они сумели собраться в концовке и забрать матч.

"Барыс" же с 39 очками остаётся на 10-й строчке Восточной конференции, не реализовав шанс вернуться в восьмёрку. Следующий матч казахстанский клуб проведёт 22 января на выезде против ЦСКА.