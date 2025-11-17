"Барыс" разгромил лидера КХЛ на выезде
Астанский клуб одержал сенсационную победу над "Локомотивом".
Сегодня, 00:25
140Фото: sports.kz
Астанский "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/2026 сенсационно обыграл ярославский "Локомотив" на выезде со счетом 4:0, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Главный тренер Михаил Кравец выставил состав: Шил (Шутов) - Маккошен-Уолш, Симонов-Морелли-Веккьоне; Масси-Данияр, Галимов-Томпсон-Кайыржан; Бекетаев-Бреус, Савицкий-Омирбеков-Панюков; Гайтамиров, Асетов-Шайхмедденов-Мухаметов.
Первый гол забил Алихан Омирбеков. В третьем периоде отличились Семен Симонов, Ансар Шайхмедденов и Эмиль Галимов. Голкипер Адам Шил отстоял на ноль, обеспечив "Барысу" уверенную победу над лидером Западной конференции.
Следующий матч астанский клуб проведет 17 ноября в гостях против ХК "Сочи".
