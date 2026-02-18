Столичный "Барыс" в упорной борьбе проиграл магнитогорскому Металлург Магнитогорск в матче регулярного чемпионата Континентальная хоккейная лига, сообщает BAQ.kz.

Встреча на льду Барыс Арена завершилась со счетом 2:3 в овертайме.

Гости активно начали матч и повели уже в первом периоде: на 7-й минуте отличился Руслан Исхаков. Во втором игровом отрезке "Металлург" удвоил преимущество — на 26-й минуте Исхаков оформил дубль.

Однако "Барыс" не сложил клюшки. На 36-й минуте Тайс Томпсон сократил отставание, а в концовке третьего периода, на 55-й минуте, Райли Уолш сравнял счет — 2:2, вернув интригу и надежду трибунам.

Развязка наступила уже в дополнительное время: на 61-й минуте Дерек Барак принес победу магнитогорцам.

После 55 матчей "Металлург" набрал 89 очков и продолжает уверенно лидировать как в Восточной конференции, так и в сводной таблице лиги. У "Барыса" 45 баллов после 58 игр и предпоследнее, 11-е место на Востоке.

Следующий матч астанчане проведут 20 февраля на своем льду против китайского клуба "Шанхайские Драконы".