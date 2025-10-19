Астанинский "Барыс" проиграл казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 2:3 (Б), передает BAQ.KZ со счетом Sports.kz.

Гости дважды отличились в первом периоде, однако Всеволод Логвин сократил отставание. В заключительном отрезке Кирилл Панюков сравнял счёт, переведя игру в овертайм. Победителя определила серия буллитов, где удачливее оказались хоккеисты из Казани.

Следующий матч "Барыс" проведёт 24 октября против хабаровского "Амура".