"Барыс" уступил "Ак Барсу" в серии буллитов
Исход напряжённого матча в Астане решил послематчевый буллит.
Сегодня, 00:59
50Фото: sports.kz
Астанинский "Барыс" проиграл казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 2:3 (Б), передает BAQ.KZ со счетом Sports.kz.
Гости дважды отличились в первом периоде, однако Всеволод Логвин сократил отставание. В заключительном отрезке Кирилл Панюков сравнял счёт, переведя игру в овертайм. Победителя определила серия буллитов, где удачливее оказались хоккеисты из Казани.
Следующий матч "Барыс" проведёт 24 октября против хабаровского "Амура".
