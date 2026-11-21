«Барыс» уступил «Авангарду» со счетом 1:3 в матче КХЛ
Астанинская команда пропустила две шайбы в первом периоде и не смогла отыграться.
21 Ноября 2026, 05:32
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21 Ноября 2026, 05:3221 Ноября 2026, 05:32
48Фото: КХЛ
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.
Как сообщает Sports24.kz, озяева льда захватили преимущество уже в первом периоде, дважды поразив ворота казахстанского клуба. Во второй двадцатиминутке соперники обменялись голами, а в заключительном периоде заброшенных шайб не было.
Таким образом, «Барыс» не сумел ликвидировать отставание и завершил матч поражением.
«Авангард» — «Барыс» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).
После этой встречи астанинский клуб занимает четвертое место в дивизионе Чернышева.
Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» проведет 22 ноября.
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