Астанинский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды.

Как сообщает Sports24.kz, озяева льда захватили преимущество уже в первом периоде, дважды поразив ворота казахстанского клуба. Во второй двадцатиминутке соперники обменялись голами, а в заключительном периоде заброшенных шайб не было.

Таким образом, «Барыс» не сумел ликвидировать отставание и завершил матч поражением.

«Авангард» — «Барыс» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

После этой встречи астанинский клуб занимает четвертое место в дивизионе Чернышева.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» проведет 22 ноября.