"Барыс" уступил "Сибири" в выездном матче КХЛ
Казахстанская команда проиграла новосибирцам со счётом 4:1.
Астанинский "Барыс" потерпел четвёрное подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ, уступив на выезде новосибирской "Сибири", передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Перед матчем казахстанская команда занимала предпоследнее место в Восточной конференции, а соперник находился в конце турнирной таблицы.
Хозяева создали комфортный задел уже в первом периоде - три безответные шайбы влетели в ворота Никиты Бояркина. Во втором отрезке Макс Уиллман сумел сократить отставание, однако на этом "Барыс" свои достижения исчерпал. "Сибирь" закрепила преимущество в заключительной двадцатиминутке и довела матч до итогового счёта 4:1.
Поражение стало четвёртым по счету для астанинской команды. Следующую игру "Барыс" проведёт 5 декабря на домашнем льду против московского "Спартака".
