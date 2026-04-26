Костанай без роддома и детской больницы: Что происходит с главными медицинскими объектами области? 

Здание областного роддома превращается в очередной скандальный долгострой в сфере здравоохранения Костанайской области. Пока в регионе шестой год решают, что делать с негативно известным на всю страну капитальным ремонтом детской областной больницы, на другом конце города простаивает не менее значимый для жителей объект. Обозначенные сроки сдачи двух медицинских учреждений переносятся уже несколько раз. За это время здание роддома, которое не видело обновления почти 25 лет, ветшает все больше, а для здания детской областной больницы, простоявшего несколько лет без отопления, требуется новый проект. Мы попытались выяснить, что известно на сегодняшний день о ремонте двух скандальных медучреждениях региона.

Искали деньги и подрядчика

История ремонта корпуса №3 здания областной костанайской больницы, в которой располагается роддом, тянется со времен пандемии. В 2020 году в разгар вируса этот корпус превратили в инфекционный госпиталь, где лечили ковидных больных. Выбор места тогда удивил многих - неужели не нашли ничего более подходящего для борьбы с новой инфекцией, чем место, где появляются на свет малыши? В управлении здравоохранения коротко поясняли, что времени на поиски свободного здания не хватало, здание роддома было оборудовано всем необходимым, а больных нужно было срочно спасать. Спустя два года, когда пандемия закончилась, рожениц в корпус №3 не перевели, потому что роддом явно нуждался в ремонте. Тогда же выяснилось, что роддом открылся в 1993 году и последний раз обновлялся в далеких 2000-х.

Денег на ремонт здания перинатального центра ни в 2022-ом сразу после снятия пандемии, ни в 2023-ом году в бюджете не нашлось. В начале 2024 года средства предусмотрели - 1 млрд тенге только для внутренних работ, с внешней стороны обновлять здание не планировали. Но начались проблемы с поиском подрядчика, который нашелся лишь в сентябре 2024 года. Им оказалось карагандинское ТОО "Rakada Group", которое в прошлом году ремонтировало роддома Аркалыка. И уже тогда были проблемы со сдачей объекта в срок.

В Костанае рабочие ТОО "Rakada Group" успели сделать больше половины работ, но потом ремонт встал. Роды на время обновления здания принимали в здании городского роддома, который расположен по соседству.

Превращается в свалку

Ремонт обещали закончить в июне 2025 года. Однако здание не сдано по сей день. В сентябре прошло года продолжить ремонт удалось только после судебного разбирательства заказчика - костанайской областной больницы - и подрядчика. Но и это не спасло от простоя.

На данный момент в роддоме появился комплекс чистых помещений с воздухообменной системой, панели из нового пластика, новые лифты внутри здания. Но когда объект полностью сдадут - не знает никто.

Территория перед входом все так же завалена строительным мусором, снаружи здание еще больше обветшало, местами даже обвалилась плитка, а территория перед зданием превращается в свалку.

"Объект мы не сдали. Договор заказчик работ с нами расторг", - сообщил руководитель ТОО "Rakada Group" Жанибек Абикаев. Подробности обещал рассказать позже, сославшись на занятость. Но на повторные звонки корреспондента BAQ.kz больше не ответил.

Проект на корректировке, чиновники - под арестом

О проблеме со сдачей в срок здания областного роддома в управлении здравоохранения Костанайской области докладывали в конце прошлого года.

Отмечалось, что договор с карагандинским подрядчиком заказчик расторгнул, а проектно-сметная документация по роддому находится на корректировке. Как долго будут корректировать проект двухгодичной давности и сколько на это потребуется дополнительных средств руководитель облздрава не пояснял.

Вскоре выяснилось, что курирующий ремонт костанайского областного роддома заместитель руководителя облздрава и еще в сентября дававший комментарий по ситуации Ерболат Доспанов, арестован.

Озвучивалось, что сумма ущерба составила около 2 млрд тенге.

На данный момент известно, что Джандаев и Доспанов по-прежнему находятся под арестом. Подробности дела в отношении бывших чиновников сферы здравоохранения не разглашаются.

В связи с чем за комментарием по ситуации с затянувшимся ремонтом здания областного роддома корреспондент BAQ.kz обратился к новому заместителю Алимжану Мирманову.

"Я в этой должности всего несколько дней и пока не владею ситуацией. Обратитесь напрямую к руководителю", - пояснил он.

Однако все попытки связаться с руководителем управления здравоохранения Костанайской области Еркебуланом Баязитовым тоже не увенчались успехом. На неоднократные звонки он не отвечал и передавал через секретаря, что занят.

Стоимость завышена, здание простаивает

Ситуация со зданием детской областной больницы еще печальнее. Капитальный ремонт начали в 2020 году за 1,2 млрд тенге. Но уже спустя пару лет начались проблемы с подрядчиком ТОО "Вершина". Он требовал больше средств на завершение ремонта. Дело разрешилось в суде в 2023 году. Требования подрядчика удовлетворили, а аким области Кумар Аксакалов при осмотре здания облбольницы торжественно объявил: в деле ремонта здания поставлена точка. Сдачи объекта ждали к концу 2023 года, чего так и не произошло, хотя оно было обновлено и готово к эксплуатации.

В 2024 году грянул очередной скандал. Подрядчик потребовал еще 1,5 млрд тенге на проведение текущего ремонта детской больницы. Столь колоссальная сумма, превышающая сумму капитального ремонта, потребовалась на переделку системы вентиляции и другого. Но после скандала сумму так и не выделили и сдача объекта вновь зависла. Договор с подрядчиком расторгли в судебном порядке. В августе 2025 бывшего руководителя облздрава Данияра Джандаева арестовали, дело все еще расследуется.

В конце марта этого года выяснилось, что стоимость части работ здания детской областной больницы была завышена. Финансовые нарушения и выброшенные на ветер миллионы тенге при ремонта здания выявила Высшая аудиторская палата, которая провела проверку объектов Костанайской области.

В начале апреля в акимате региона признали: ремонт детской областной больницы пример неэффективного использования бюджетных средств.

Когда вернут детскую больницу?

Если со зданием областного роддома вся конкретика заключается в том, что проектно-сметная документация здания устарела и требует корректировке, то по зданию детской областной больницы, чиновники вообще предпочитают отмалчиваться. В июне прошлого года в управлении строительства области нам сообщали, что новая проектно-сметная документация на реконструкцию здания детской областной больницы почти готова и вот-вот зайдет на государственную экспертизу. И поясняли: новая ПСД разрабатывалась именно на реконструкцию зданию, в то время, как старая была на капитальный ремонт.

С тех пор прошел почти год, но реконструкцию детской областной больницы так и не начали.

"Дело в том, что прошлая ПСД получила отрицательную оценку государственной экспертизы. В связи с чем нам пришлось разрабатывать новую. Новая ПСД ушла на экспертизу около двух недель назад. Выйдет примерно через 1,5 месяца. Надеемся, на этот раз экспертиза будет положительной", - пояснила заместитель руководителя управления строительства акимата Костанайской области Лидия Беленко.

По ее словам, после положительного заключения экспертизы нужно будет изыскать средства в бюджете на реконструкцию, потом найти подрядчика через тендер, поэтому когда приступят к новым работам на здании больницы - неизвестно. Но в управлении строительства рассчитывают, что в этом году.

Мы также поинтересовались, что же еще нужно переделать в здании, которое практические было готово к эксплуатации три года назад?

"Работ на самом деле много. Нужно расширить дверные проемы, переделать вентиляцию, инженерные сети. За то время, что здание простаивало, поменялись санитарные нормы и выполненные три года назад работы им не соответствуют", - отметила Беленко.

Плюс несколько лет здание не отапливалось, поэтому пострадала его внутренняя отделка. Сколько на это потребуется средств замруководителя управления строительства сообщила, что их еще не просчитывали. Но заверила, что на начало работ в бюджете резервы есть.

В общем, никакой конкретики по началу новых работ, как на здании роддома так и на здании детской больницы, нет. И за время простоя объекты лишь больше теряют свой облик, а чиновники - репутацию.