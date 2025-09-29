  • 30 Сентября, 00:30

"Барыс" всухую обыграл "Адмирал" в матче КХЛ

Астанинский клуб выиграл матч со счётом 3:0.

Вчера, 23:33
Фото: ХК Барыс

Астанинский "Барыс" одержал уверенную победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

После безрезультатного первого периода хозяева льда во втором вышли вперёд: отличились Мэйсон Морелли и Всеволод Логвин. В заключительной двадцатиминутке "Барыс" закрепил преимущество, доведя счёт до 3:0.

Следующий матч команда проведёт 1 октября против ярославского "Локомотива".

