Астанинский "Барыс" одержал уверенную победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

После безрезультатного первого периода хозяева льда во втором вышли вперёд: отличились Мэйсон Морелли и Всеволод Логвин. В заключительной двадцатиминутке "Барыс" закрепил преимущество, доведя счёт до 3:0.

Следующий матч команда проведёт 1 октября против ярославского "Локомотива".