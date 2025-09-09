Астанинский хоккейный клуб "Барыс" в домашнем матче КХЛ обыграл хабаровский "Амур" со счётом 4:3 (Б), передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Гости первыми открыли счёт в конце стартового периода, а в начале второго увеличили преимущество. На льду вспыхнула потасовка, после которой хозяева перехватили инициативу и за семь минут сумели забросить три шайбы подряд. Авторами голов стали Райли Уолш, Кирилл Савицкий и Эмиль Галимов.

В заключительном периоде "Амур" сумел сравнять счёт и перевёл игру в овертайм. Победитель определился лишь в серии буллитов, где сильнее оказался "Барыс".

Следующую игру астанчане проведут 13 сентября против минского "Динамо".